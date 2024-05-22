Європейський інвестиційний банк виділить Польщі 300 млн євро на розробку супутників

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 300 млн євро Польщі на розробку та запуск двох супутників спостереження. Вони надаватимуть високоякісні зображення для цивільних і оборонних потреб.

ЄІБ надає позику у розмірі 300 мільйонів євро польському банку «Bank Gospodarstwa Krajowego» (BGK) для підтримки проєкту. Ця інвестиція спрямована на розвиток європейської космічної галузі шляхом використання передових технологій супутників у низькоорбітальному просторі. Таке рішення було прийняте після затвердження Радою директорів ЄІБ нового Плану дій Групи у галузі безпеки та оборони, спрямованого на збільшення інвестицій у стратегічно важливий сектор.

Президент ЄІБ Надія Кальвіньо під час першого візиту до Польщі з моменту призначення зазначила, що пріоритети ЄІБ та уряду Польщі повністю збігаються. За її словами, польське членство в ЄС стало яскравим прикладом переваг співпраці з Європейським союзом. Вона висловила гордість, що Група ЄІБ була ключовим гравцем у цьому успіху, і наголосила на значущості інвестицій у розвиток Польщі.

ЄІБ планує інвестувати 300 мільйонів євро у першу земну супутникову систему країни, що буде підтримувати цілу низку ініціатив у цивільній та оборонній сферах. Це дозволить Польщі приєднатися до космічної галузі та взяти на себе зобов'язання щодо космічної автономії ЄС.

Проєкт передбачає розробку, складання, випробування та запуск пари супутників, здатних знімати зображення високої роздільної здатності. Він також включає дві наземні станції для керування супутниками та завантаження зображень. За планом, два супутники запрацюють до 2028 року.