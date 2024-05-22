Німецький Rheinmetall відкрив у Румунії завод, який допомагатиме Україні

У румунському місті Медіаш німецький концерн Rheinmetall відкрив новий оборонний завод, який стане важливим елементом не лише для румунських потужностей, а й для забезпечення потреб України у військовій техніці.

Rheinmetall придбав 1 лютого цього року контрольний пакет акцій у 72,5% румунського виробника автомобілів Automecanica SRL. Тож відтоді завод працює у Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Раніше Automecanica Medias виробляла спеціальні автомобілі, модифікації вантажівок та причепи для цивільного та військового ринку.

Прогнози щодо обсягів продажів та потенціалу розвитку заводу дуже оптимістичні. За очікуваннями щорічний обсяг продажів може скласти близько 300 мільйонів євро. Такий ріст створює нові можливості не лише для компанії, а й для всього регіону.

Однак, не лише економічні показники роблять завод важливим. Його відкриття сприятиме зміцненню оборонної інфраструктури НАТО та підвищить ефективність ланцюжків постачань на східному фланзі альянсу. Такий крок важливий у контексті сучасної безпекової ситуації та потреби у підтримці партнерів.

Орім того, завод не лише вироблятиме техніку для внутрішнього ринку, але й розроблятиме та вироблятиме продукцію, спрямовану на закриття потреб армії України.

«Завод у Медіаші покликаний відіграти ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні», - зазначили в концерні.