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США та Саудівська Аравія близькі до угоди щодо оборонного пакту
11:55 21.05.2024 |
Сполучені Штати та Саудівська Аравія близькі до остаточної угоди про двосторонній оборонний пакт після того, як радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван домігся значного прогресу в переговорах з саудитами минулими вихідними.
Як пише "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.
За словами представника адміністрації президента США, обидві сторони "ближчі, ніж будь-коли" до двосторонньої угоди, яка зараз "близька до фіналу".
Очікують, що угода передбачатиме офіційні гарантії США щодо захисту королівства, а також доступ Саудівської Аравії до більш сучасного американського озброєння в обмін на припинення закупівель китайської зброї та обмеження інвестицій Пекіна в країну.
Неназваний посадовець США заявив агентству, що учасники переговорів обговорюють продаж Вашингтоном винищувачів F-35 та іншого озброєння Ер-Ріяду в межах цієї угоди.
Потенційний продаж F-35 саудівцям не був гарантований з різних причин, але його включення в обговорення було важливим, оскільки королівство роками прагне отримати ці винищувачі.
Як зазначає Reuters, будь-яка угода має відповідати давній домовленості з Ізраїлем про те, що американська зброя, яка продається в регіоні, не повинна погіршувати "якісну військову перевагу" Єврейської держави, гарантуючи, що зброя США, яка постачається Ізраїлю, "перевершує за можливостями" ту, що продають його сусідам.
Неназваний посадовець зауважив, що оборонний пакт не буде відповідати угоді на зразок НАТО. Ще один анонімний посадовець США заявив агентству, що "ми дуже близькі до порозуміння щодо основних елементів між нами".
"Звичайно, нам також доведеться попрацювати над питаннями, що стосуються ізраїльтян і палестинців, що є критично важливим компонентом будь-якої потенційної угоди про нормалізацію", - сказав він.
Очікують, що американо-саудівська угода також передбачатиме обмін з Ер-Ріядом новітніми технологіями, зокрема штучним інтелектом, йдеться в матеріалі.
Вона покликана стати частиною ширшої угоди, представленої прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, який має вирішити, чи варто йти на поступки заради укладення угоди про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією.
Кірбі вказав, що час укладення американо-саудівської угоди неясний, а кінцевою метою президента США Джо Байдена є Палестинська держава, але оскільки Ізраїль воює з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі, укладення угоди про створення цієї держави в найближчому майбутньому є малоймовірним.
Раніше у Білому домі заявляли, що США підпишуть оборонний пакт із Саудівською Аравією лише після того, як королівство нормалізує відносини з Ізраїлем.
Наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Саудівської Аравії обговорив створення Палестинської держави з арабськими країнами.
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