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Польща може затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю - Туск
11:51 21.05.2024 |
Польща створить на кордоні з РФ і Білоруссю протяжністю 400 кілометрів систему укріплень, бункерів та інших перешкод.
Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Укрінформ.
"Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть... Це буде все, в тому числі заліснення, а там, де потрібно - затоплені ділянки", - розповів він.
Раніше Туск поінформував, що уряд скерує 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд дол.) на зміцнення східного кордону Польщі у межах програми "Щит Схід". Він уточнив, що кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.
Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Польща побудувала на 186 кілометрах кордону з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м, а також установила сучасну систему електронного моніторингу.
Це було відповіддю на міграційний тиск, спровокований на кордоні Білоруссю та Росією.
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