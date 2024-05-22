Польща може затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю - Туск

Польща створить на кордоні з РФ і Білоруссю протяжністю 400 кілометрів систему укріплень, бункерів та інших перешкод.

Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Укрінформ.

"Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть... Це буде все, в тому числі заліснення, а там, де потрібно - затоплені ділянки", - розповів він.

Раніше Туск поінформував, що уряд скерує 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд дол.) на зміцнення східного кордону Польщі у межах програми "Щит Схід". Він уточнив, що кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Польща побудувала на 186 кілометрах кордону з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м, а також установила сучасну систему електронного моніторингу.

Це було відповіддю на міграційний тиск, спровокований на кордоні Білоруссю та Росією.