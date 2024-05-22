Німеччина готова підтримати план США використати російські активи для України – Bloomberg

Німецький уряд готовий підтримати американський план щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які здебыльшого зосереджені в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників.

Агентство зазначило, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нового суттєвого пакета допомоги Києву та гарантування участі США незалежно від результатів виборів у листопаді.

Ідея США - зібрати за один раз велику суму для України (за різними оцінками від $30 до $50 млрд), а не видавати її Україні невеликими траншами протягом багатьох років, як зараз планують у Євросоюзі.

Журналісти повідомили, що представники США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів і, як очікується, домінуватиме у переговорах між міністрами фінансів та керуючими центральних банків країн G7, які збираються в Італії на свою щорічну зустріч 23 травня.

Співрозмовники агентства зауважили, що німецькі офіційні особи не чекають на будь-яку остаточну угоду до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а також не очікують, що її реалізація відбудеться до наступного року.

20 травня стало відомо, що міністри фінансів G7 на зустрічі в Італії мають обговорити компромісний план щодо заморожених активів Росії, який дозволить Україні отримати приблизно 30 млрд євро.