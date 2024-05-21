У Росії визнали зрив строків будівництва найбільшого криголама через втрату заводу в українському Краматорську

Строки завершення будівництва першого російського надпотужного атомного криголама "Росія", який будується на верфі "Звєзда", перенесли з 2027 року на 2030 рік.

Про це заявив перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров, пише російський "Коммерсант".

Виступаючи на нараді віцепрем'єрів Мантуров розповів про новий графік завершення будівництва атомних криголамів.

За його словами, на "Балтійському заводі" у Санкт-Петербурзі триває будівництво серії атомних криголамів потужністю 60 МВт. Три таких судна - "Арктика", "Сибір" і "Урал" - вже працюють в акваторії морів Північного Льодовитого океану.

"Наступний криголам "Якутія" плануємо здати наприкінці поточного року. Ще три мають поповнити атомний флот у період із 2026 по 2030 роки. І, звичайно, найпотужніший криголам, який сьогодні будується, єдиний у своєму роді у світі - 120 мегават - "Росія", який має бути теж побудований орієнтовно до 2030 року", - сказав Мантуров.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, вартість будівництва нового російського атомного криголаму "Росія" проєкту 10510 "Лідер" може зрости, а терміни здачі судна вже відстають від графіка.

Збільшення вартості та перенесення термінів робіт пояснювали зривом постачання великих корпусних деталей - льодового зуба, кронштейнів пера руля та кронштейнів гребних валів, які мав виготовити український завод "Енергомашспецсталь", розташований у Краматорську. Російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство, власником якого є російський "Атоменергомаш", що входить до складу корпорації "Росатом".

Росія будує нові криголами на виконання доручення Владіміра Путіна про розвиток Північного морського шляху. У листопаді 2022 року Путін вимагав суворо дотриматися термінів будівництва і введення в дію нових атомних криголамів, у тому числі надпотужного атомного криголама "Росія" (проєкт "Лідер"), який мали добудувати у 2027 році.

Однак російський уряд урізав видатки федерального бюджету у 2024-2026 роках на будівництво нових атомних криголамів на тлі рекордного зростання видатків на війну в Україні. Зокрема, видатки на будівництво головного надпотужного криголаму проєкту "Лідер" (120 МВт) зменшили на 5,24 млрд рублів.