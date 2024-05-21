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АНАЛІТИКА

Венесуела ввела заборону на майнінг криптовалют для захисту електромережі

 

Міністерство енергетики Венесуели запропонувало відключити майнінг-ферми від національної електромережі. Про ініціативу уряду, спрямовану на контроль споживання електроенергії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомство вказало на необхідність ефективного і надійного електропостачання Венесуели та усунення навантаження на мережу, пов'язаного з діяльністю майнінгових ферм.

За словами чиновників, такі заходи допоможуть стабілізувати національне енергопостачання, яке було ненадійним протягом останніх десяти років.

Пізніше цю інформацію підтвердила Національна асоціація криптовалют Венесуели. За даними організації, майнінг біткоїна та інших цифрових активів заборонили на всій території країни.

У повідомленні ЗМІ йдеться про те, що заборона майнінгу у Венесуелі є частиною масштабної державної кампанії з боротьби з корупцією. У рамках цієї ініціативи було вилучено близько 2000 пристроїв для майнінгу в північному регіоні країни.

Джерело повідомляє, що з 2009 року Венесуела переживає енергетичну кризу. У 2019 році ситуація погіршилася - деякі міста періодично залишаються без світла на кілька днів.

Зазначимо, це не перший випадок, коли уряд країни виступає проти видобутку криптовалют. У листопаді 2021 року правоохоронці вилучили понад 100 одиниць обладнання для майнінгу в Паоло-Верде.

У березні 2023 року влада зупинила діяльність великих біткоїн-майнерів у кількох регіонах країни.

Пізніше генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб повідомив, що урядовці проводили незаконні операції з нафтою за сприяння Національного департаменту криптовалют.

Нагадаємо, у квітні 2024 року журналісти Reuters повідомили про використання USDT державною нафтовою компанією Венесуели (PDVSA) для обходу санкцій. На тлі зробленої заяви емітент стейблкоїна Tether пообіцяв заморозити підсанкційні адреси.
За матеріалами: incrypted.com
 

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