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АНАЛІТИКА

Відтік капіталу з Китаю зріс до найвищого рівня з 2016 року - Bloomberg

 

У квітні відтік капіталу з Китаю погіршився до найбільшого показника з грудня 2016 року, що підкреслило несприятливі для юаня умови на тлі слабкої внутрішньої економіки та невизначеності щодо процентної ставки Федерального резерву США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китайські банки продали своїм клієнтам минулого місяця 36,7 млрд доларів США іноземної валюти, що є найбільшим показником з грудня 2016 року.

Згідно з офіційними даними, у квітні місцеві компанії придбали найбільшу кількість іноземної валюти в банках з 2016 року, в той час, як експортери стримували конвертацію доларів, а резиденти скуповували іноземну валюту для закордонних поїздок.

Ці фактори вказують на обережний погляд на юань, оскільки відносно низька процентна ставка в Китаї порівняно з США сприяє зміцненню долара. І хоча Народний банк Китаю втрутився, щоб утримати юань у вузькому діапазоні, невизначеність щодо термінів і ступеня зниження ставок ФРС цього року ускладнює його роботу.

"Ми очікуємо, що політики зберігатимуть жорсткий контроль, щоб уникнути девальваційних очікувань за допомогою сильної фіксації юаня та управління офшорною ліквідністю, враховуючи підвищений тиск відтоку капіталу", - пишуть у своїй записці економісти і стратеги Goldman Sachs Group Inc.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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