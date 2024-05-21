Бундестаг схвалив плани щодо послаблення суворих обмежень на прізвища

Німецький парламент у п'ятницю схвалив плани щодо послаблення суворих обмежень на прізвища.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Реформа цих правил у Німеччині має набути чинності на початку травня 2025 року після ухвалення верхньою палатою парламенту - Бундесратом, яка представляє уряди 16 земель країни.

Наразі батьки зобов'язані давати дітям одне зі своїх прізвищ. Один із партнерів у подружній парі, але не обидва, може додати до свого прізвища ім'я іншого партнера.

Реформа дозволить обом партнерам взяти подвійне прізвище, з дефісом або без нього, і їхнім дітям також взяти це прізвище. Батькам також буде дозволено давати дітям подвійне прізвище.

Нові правила, як і раніше, не дозволятимуть прізвища, які є більш ніж двоскладовими.

Законодавство також полегшить пасинкам і падчеркам або дітям розлучених батьків зміну прізвищ та дозволить використовувати гендерно адаптовані форми прізвища для людей з іменами з мов, в яких це є поширеним. Зміна піде на користь лужичанам - корінній слов'янській меншині на південному сході Німеччини.

Це також дозволить використовувати традиційні для фризької меншини ім'я по батькові та ім'я по матері.

Осучаснення законодавства про імена та прізвища було однією з обіцянок нинішньої урядової коаліції в Німеччині після приходу до влади наприкінці 2021 року.

Минулого року Міністерство юстиції Німеччини запропонувало проєкт змін до закону про подружні імена та імена при народженні, який дасть членам подружжя більше свободи у зміні прізвищ та їхнього передання дітям.

Водночас комітет із правових питань Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії схвалив законопроєкт, який передбачає можливість надання дітям подвійного прізвища - це право скасували у 2013 році.