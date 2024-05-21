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АНАЛІТИКА

Парламент Грузії подолає вето на скандальний «російський закон» – спікер

 

Парламент Грузії наступного сесійного тижня планує подолати вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають "російським законом".

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі у розмові з журналістами, його цитує "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Папуашвілі сказав, що у понеділок вето буде передано комітету з юридичних питань, який його розгляне.

"А потім, звісно, (воно буде подолано) на наступному сесійному тижні", - сказав Шалва Папуашвілі.

Саломе Зурабішвілі ветувала закон, пояснивши, що він точно повторює дух російського закону й аналогічного грузинського закону, який було відкликано 10 березня 2023 року.

Президентка також зазначила, що ухвалений парламентом закон не конституційний і суперечить статтям 11 і 78 конституції Грузії.

У США та в Європі закликали грузинську владу відкликати закон, який все ще може бути ухвалений.

Своєю чергою Зурабішвілі написала лист французькому президенту Емманюелю Макрону, закликаючи його приїхати до Тбілісі якомога швидше на тлі протестів проти ухвалення закону про "іноагентів".
Ключові теги: Грузія
 

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