Китай планує витратити понад $40 мільярдів на викуп непроданих квартир

Уряд Китаю оголосив про свою найпотужнішу спробу врятувати місцевий ринок нерухомості, пом'якшивши правила іпотеки та закликавши місцеві органи влади викуповувати непродані будинки.

Про це пише Bloomberg.

Пакет підтримки включає зниження вимог до першого внеску для покупців житла та 300 мільярдів юанів (42 мільярди доларів) фінансування щоб допомогти підтримуваним урядом фірмам викупити неподані будинки у забудовників. Ці об'єкти потім будуть перетворені на доступне житло.

"Хоча інвестори привітали цю новину - індекс акцій девелоперів у п'ятницю зріс майже на 10% - далеко не ясно, чи зможе цей план "підвести риску" під кризою на ринку нерухомості. Фінансування, оголошене центральним банком Китаю, є лише частиною того, що, на думку деяких аналітиків, необхідно для вирішення проблеми невідповідності попиту та пропозиції на ринку житла, і багато потенційних покупців чекають на подальше падіння цін, перш ніж вступати в гру", - пише агентство.

"Це дещо схоже на порятунок фінансових установ під час Великої фінансової кризи", - сказав в інтерв'ю Bloomberg TV професор фінансів Шанхайського передового інституту фінансів Чжу Нін.

"Але, зрештою, якщо центральний уряд не втрутиться і не надасть власні кредити ринку нерухомості, нам буде трохи складно або занадто передчасно вважати, що ми вийшли з кризи", - жожав він.

За оцінками центрального банку, програма перекредитування може призвести до видачі кредитів на купівлю житла в цілому на 500 мільярдів юанів. Це менше за оцінки аналітиків, які оцінюють необхідне фінансування від 1 трлн до 5 трлн юанів - залежно від масштабу і швидкості, з якою уряд розбиратиметься з інвентаризацією житлового фонду.

Китай також скасував нижню межу іпотечних ставок для купівлі першого та другого житла для фізосіб.

У п'ятницю центральний банк знизив мінімальний перший внесок для покупців житла до 15%, що є рекордно низьким показником. Покупці вторинного житла тепер повинні внести 25%, причому обидва кроки означають зниження на 5%.

Кожному місту все ще потрібно буде приймати рішення щодо іпотечних ставок після того, як загальнонаціональний мінімум було скасовано. Місцеві органи влади можуть вирішувати, чи зберігати мінімальну іпотечну ставку і на якому рівні.