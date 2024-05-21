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Польща виділить 2,3 млрд євро на укріплення східного кордону
12:30 20.05.2024 |
Польща витратить понад 2,3 мільярда євро на зміцнення свого східного кордону. Про це у суботу, 18 травня, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає агенція AFP.
"Ми ухвалили рішення інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, насамперед у захист нашого східного кордону. Посилення 400 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю буде елементом стримування, стратегією відштовхування війни на наших кордонах", - сказав він.
При цьому Туск додав, що робота зі зміцнення кордону ще не почалася.
На Сході Польща межує з Білоруссю, Україною та російським ексклавом - Калінінградською областю.
Нагадаємо, 11 травня прем'єр Дональд Туск, виступаючи перед прикордонниками та солдатами у селі Каракулі поблизу польсько-білоруського кордону, заявив, що Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон. Необхідність цього він обґрунтував "гібридною війною", яку, за його словами, продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів.
Попередній польський уряд збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів. Стіна оснащена камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального переходу кордону. Загальна довжина польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів.
У квітні екскомандувач сухопутних військ Польщі та колишній заступник міністра оборони країни Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю виданню Delfi запропонував встановити на кордоні з РФ та Білоруссю мінні поля, щоб остаточно відгородитися від потенційної агресії з їхнього боку. Втім, при цьому Скшипчак обмовився, що вважає малоймовірним прямий воєнний конфлікт Росії з НАТО.
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