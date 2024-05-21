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АНАЛІТИКА

Санкції проти російських танкерів виявилися ефективними: майже всі зараз простоюють

 

Практично всі російські нафтові танкери, що потрапили під санкції за порушення цінових обмежень, простоюють і не використовуються за призначенням після введення санкцій. Це свідчить, що США здатні зруйнувати ланцюжок постачання російської нафти, якщо захочуть, пише Bloomberg.

"Санкції та обмеження цін, запроваджені проти Росії, критикували за те, що їх занадто легко обійти, враховуючи, наскільки великими залишаються її потоки сирої нафти. Проте бездіяльність флоту показує, що заходи, вжиті проти окремих суден, можуть бути ефективними", - пише видання.

До санкційного списку США з жовтня 2023 року потрапило 40 танкерів, які перевозили російську нафту. Вони входять до флоту російської державної компанії Совкомфлот та компанії Hennesea Holdings Ltd, яка базується в ОАЕ.

Частина російських танкерів стоять на якорі у Владивостоку та Находці, інші - у Чорному морі з виключеними транспондерами або у Балтійському морі. Тільки один з них - SCF Primorye - був завантажений після внесення до санкційного списку.

Танкери Hennesea також переважно простоюють - здебільшого біля берегів Китаю, Південної Кореї або Єгипту.

Bloomberg вказує, що чотири десятки танкерів - це лише невелика частина тіньового флоту, створеного росіянами за допомогою проксі-компаній, щоб обійти обмеження на послуги судноплавства.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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