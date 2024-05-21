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АНАЛІТИКА

NYT: США нарощують великий потенціал для ведення війни у космосі

 

Пентагон квапиться розширити свої можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить зростаючу загрозу для американських супутників на орбіті.

Про це йдеться у публікації The New York Times, пише "Європейська правда".

Подробиці планів Пентагону залишаються суворо засекреченими, але посадовці Міністерства оборони США все частіше визнають, що ця ініціатива відображає серйозні зміни у військових операціях, де космос розглядають як поле битви.

Сполучені Штати більше не покладатимуться лише на військові супутники для зв'язку, навігації, відстеження і націлювання на наземні загрози - інструменти, які протягом десятиліть давали Пентагону значну перевагу в конфліктах.

Натомість Міністерство оборони США прагне придбати нове покоління засобів наземного і космічного базування, які дозволять йому захищати свою супутникову мережу від нападів і, в разі необхідності, зривати або виводити з ладу ворожі космічні апарати на орбіті, заявили представники Пентагону в низці інтерв'ю, виступів і нещодавніх заяв.

Нова стратегія кардинально відрізняється від попередніх військових програм у космосі розширенням діапазону наступальних можливостей.

Представники Пентагону і нещодавня несекретна оцінка директора національної розвідки говорять про те, що і Росія, і Китай вже випробували або розгорнули такі системи, як наземні високоенергетичні лазери, протисупутникові ракети або маневрені супутники, які можуть бути використані для виведення з ладу американських космічних об'єктів.

Занепокоєння лише посилилося з появою повідомлень про те, що Росія, можливо, розробляє ядерну зброю космічного базування, яка може знищити всі супутники на орбіті - як комерційні, так і військові.

Використання Росією засобів електронного глушіння під час війни в Україні, які часом виводили з ладу передові американські системи озброєнь, офіційні представники Пентагону називають ще однією причиною того, що Сполучені Штати повинні посилити свою оборону в космосі.

Рух до посилення бойового потенціалу в космосі зумовлений також і розширенням парку китайських військових засобів у космосі.

Як відомо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.

Ключові теги: США
 

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