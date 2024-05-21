Німеччина може заборонити китайський Huawei 5G

Німеччина наближається до рішення про відмову від китайських компонентів у національній мережі 5G до 2026 року, і за даними джерел, таке рішення підтримують три з чотирьох відповідних міністерств.

Міністерства закордонних справ і економіки підтримують пропозицію міністерства внутрішніх справ вилучити обладнання Huawei й ZTE з міркувань національної безпеки, за словами людей, які побажали залишитися невідомими, оскільки дискусії не є публічними. За їх словами, міністерство цифрових технологій не підписало його через спротив промисловості.

Необхідність реформи в мережі 5G набула актуальності у зв'язку з ростом обмежень та санкцій, що накладаються на китайські компанії. Такі кроки підтримуються не лише у внутрішній політиці, а й на міжнародній арені. Наприклад, США нещодавно запровадили нові тарифи та відкликали ліцензії на продаж чипів для Huawei, оскільки відносини з Пекіном погіршуються.

Представник міністерства цифрових технологій відкинув заяви про те, що вони блокують рішення «про питання безпеки, пов'язані з розширенням мобільної мережі».

Deutsche Telekom AG, найбільший мобільний оператор Німеччини, раніше заявляв, що заборона китайських компонентів до 2026 року є нереальною.

За словами представників, урядові структури працюють над двоетапною відмовою від китайських компонентів у мережі. На першому етапі передбачається вилучення критичних компонентів до 2026 року, а наступний етап передбачає зменшення залежності від них до 2029 року.