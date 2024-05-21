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Держдеп США збирається скористатися правом конфіскувати російські активи
10:41 20.05.2024 |
Державний департамент США заявив, що збирається скористатися правом конфіскувати активи Росії в США.
Про це йдеться в заяві Держдепу США.
"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - сказано в повідомленні.
Як заявив державний секретар США Ентон Блінкен, США працюють із патнерами з "Великої сімки", щоб "переконатися, що знерухомлені суверенні активи Росії використовуються для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні".
Раніше повідомлялося, що міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі голів мінфінів та очільників центробанків країн "Великої сімки" наступного тижня переконуватиме партнерів підтримати американський план із передачі прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Зокрема, йдеться про відсотки, нараховані на $300 млрд російських активів, заморожених країнами Заходу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Міністри фінансів G7 мають підготувати рекомендації до плану передачі прибутків від заморожених росактивів, який мають затвердити лідери країн "Великої сімки" на саміті у червні на півдні Італії.
Раніше Єллен наполягала на повній конфіскації активів РФ, здебільшого деномінованих у євро, утім цю пропозиції у Європі не підтримали. Там затвердили консервативніший план передачі у фонд для України прибутків від заморожених активів Росії у розмірі близько $3,5 млрд на рік.
Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України
Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.
При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.
Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.
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