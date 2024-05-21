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Саломе Зурабішвілі заветувала закон про «іноагентів», назвавши його «російським» за «суттю та духом»
09:32 20.05.2024 |
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в суботу, 18 травня, наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу", який, як стверджують оглядачі, є аналогом російського закону про "іноагентів".
"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон за своєю суттю та духом є російським. Він суперечить нашій конституції та всім європейським стандартам, тож становить перешкоду на нашому європейському шляху. Це вето юридично грамотне і сьогодні ж буде передане парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, покращенню, тому вето дуже просте. Цей закон має бути скасовано", - цитує виступ Зурабішвілі на брифінгу грузинський "Перший канал".
Суперечливий закон спричинив протести в Грузії
Раніше Зурабішвілі пообіцяла в інтерв'ю DW, що накладе вето на закон, який спричинив тривалі масові протести.
Водночас в інтерв'ю CNN 14 травня вона визнала, що не має ілюзій щодо можливості перешкодити набуттю законом чинності. "Я накладу вето, тому що це - символічне вето, таке ж символічне, як і цей "російський" закон", - сказала вона американському телеканалу.
Партія "Грузинська мрія", яка лобіює закон, може обійти вето завдяки більшості в парламенті.
Зурабішвілі зазначила, що шанс "скасувати" цей закон дадуть парламентські вибори в Грузії, намічені на жовтень.
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