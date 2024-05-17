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АНАЛІТИКА

У ЄС з понеділка набудуть чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій

 

З наступного тижня набувають чинності нові правила ЄС, які запроваджують кримінальну відповідальність за порушення накладених Євросоюзом санкційних обмежень.

Про це нагадує пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

З 19 травня набувають чинності зміни до законодавства рівня ЄС, що узгоджують відповідальність за порушення санкцій і забезпечують можливість розслідування та притягнення до відповідальності у всіх країнах-членах.

Оновлення включають перелік кримінальних правопорушень, пов'язаних з обходом санкцій, як, наприклад, незамороження активів, порушення встановленої заборони на в'їзд чи постачання зброї, або ж інших підсанкційних товарів та послуг, переказ третій стороні коштів, які мали бути заморожені, або надання неправдивої інформації з метою уникнення замороження активів.

Правила визначають спільні стандарти покарання для фізичних та юридичних осіб у межах членів-ЄС і мають на меті усунути юридичні прогалини, які були раніше, та посилити стримувальний ефект.

Окрім того, зміни передбачають посилення правила щодо замороження та компенсації активів, які підпадають під санкції, і посилення координації між відповідними органами всередині країн-членів та між країнами ЄС.

Дані зміни були ухвалені у квітні 2024 року. Країни-члени мають перенести оновлення до директиви у національне законодавство до 20 травня 2025 року.

Нагадаємо, у Євросоюзі почали обговорення 14-го пакета санкцій проти Росії у зв'язку зі збройною агресією проти України.

За даними ЗМІ, Франція та Нідерланди просувають ідею санкцій проти фінансових установ по всьому світу, які допомагають Росії здійснювати фінансові операції для оплати за товари, компоненти чи технології, що використовуються в військово-промисловому комплексі.
Ключові теги: ЄС
 

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