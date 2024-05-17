Фінансові новини
- |
- 17.05.24
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС з понеділка набудуть чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
14:02 17.05.2024 |
З наступного тижня набувають чинності нові правила ЄС, які запроваджують кримінальну відповідальність за порушення накладених Євросоюзом санкційних обмежень.
Про це нагадує пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".
З 19 травня набувають чинності зміни до законодавства рівня ЄС, що узгоджують відповідальність за порушення санкцій і забезпечують можливість розслідування та притягнення до відповідальності у всіх країнах-членах.
Оновлення включають перелік кримінальних правопорушень, пов'язаних з обходом санкцій, як, наприклад, незамороження активів, порушення встановленої заборони на в'їзд чи постачання зброї, або ж інших підсанкційних товарів та послуг, переказ третій стороні коштів, які мали бути заморожені, або надання неправдивої інформації з метою уникнення замороження активів.
Правила визначають спільні стандарти покарання для фізичних та юридичних осіб у межах членів-ЄС і мають на меті усунути юридичні прогалини, які були раніше, та посилити стримувальний ефект.
Окрім того, зміни передбачають посилення правила щодо замороження та компенсації активів, які підпадають під санкції, і посилення координації між відповідними органами всередині країн-членів та між країнами ЄС.
Дані зміни були ухвалені у квітні 2024 року. Країни-члени мають перенести оновлення до директиви у національне законодавство до 20 травня 2025 року.
Нагадаємо, у Євросоюзі почали обговорення 14-го пакета санкцій проти Росії у зв'язку зі збройною агресією проти України.
За даними ЗМІ, Франція та Нідерланди просувають ідею санкцій проти фінансових установ по всьому світу, які допомагають Росії здійснювати фінансові операції для оплати за товари, компоненти чи технології, що використовуються в військово-промисловому комплексі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів
|В РФ заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту
|НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, - NYT
|«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо України
|У ЄС з понеділка набудуть чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Литва надіслала Україні допомогу: дрони та генератори
|Інфляція в єврозоні у квітні залишилася на рівні 2,4%
|Україна запропонувала Аргентині й Чилі зону вільної торгівлі
Бізнес
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США
|Google показав Project Astra — ШІ-асистента з голосовим та візуальним розпізнаванням
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків