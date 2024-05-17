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Інфляція в єврозоні у квітні залишилася на рівні 2,4%
12:51 17.05.2024 |
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.
Таким чином, інфляція не змінилася порівняно з березнем, коли вона становила 2,4% і була мінімальною з листопада минулого року.
Динаміка інфляції збіглася з попередньою оцінкою і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.
У квітні 2023 року інфляція в єврозоні становила 7%.
Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції у квітні прискорилося до 2,8% з 2,6% місяцем раніше, промислової продукції - сповільнилося до 0,9% з 1,1%, послуг - до 3,7% з 4%.
Ціни на енергоносії опустилися на 0,6% (-1,8% у березні).
Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні сповільнилося до мінімальних з лютого 2022 року 2,7% з 2,9% місяцем раніше, як і очікувалося.
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 0,6% у щомісячному вираженні після підйому на 0,8% у березні.
Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за травень будуть оприлюднені 31 травня.
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