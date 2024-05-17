Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні у квітні залишилася на рівні 2,4%

 

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.

Таким чином, інфляція не змінилася порівняно з березнем, коли вона становила 2,4% і була мінімальною з листопада минулого року.

Динаміка інфляції збіглася з попередньою оцінкою і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

У квітні 2023 року інфляція в єврозоні становила 7%.

Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції у квітні прискорилося до 2,8% з 2,6% місяцем раніше, промислової продукції - сповільнилося до 0,9% з 1,1%, послуг - до 3,7% з 4%.

Ціни на енергоносії опустилися на 0,6% (-1,8% у березні).

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні сповільнилося до мінімальних з лютого 2022 року 2,7% з 2,9% місяцем раніше, як і очікувалося.

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 0,6% у щомісячному вираженні після підйому на 0,8% у березні.

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за травень будуть оприлюднені 31 травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес