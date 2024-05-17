Інфляція в єврозоні у квітні залишилася на рівні 2,4%

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.

Таким чином, інфляція не змінилася порівняно з березнем, коли вона становила 2,4% і була мінімальною з листопада минулого року.

Динаміка інфляції збіглася з попередньою оцінкою і з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

У квітні 2023 року інфляція в єврозоні становила 7%.

Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції у квітні прискорилося до 2,8% з 2,6% місяцем раніше, промислової продукції - сповільнилося до 0,9% з 1,1%, послуг - до 3,7% з 4%.

Ціни на енергоносії опустилися на 0,6% (-1,8% у березні).

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні сповільнилося до мінімальних з лютого 2022 року 2,7% з 2,9% місяцем раніше, як і очікувалося.

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 0,6% у щомісячному вираженні після підйому на 0,8% у березні.

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за травень будуть оприлюднені 31 травня.