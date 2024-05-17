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АНАЛІТИКА

Колумбія має намір збільшити видобуток нафти до 800 тис. барелів на добу

 

Середньодобовий видобуток нафти в Колумбії досяг майже 800 тис. барелів на добу (б/д), попри те, що країна приділяє все більше уваги розвитку відновлюваних джерел енергії. Про це пише Reuters.

Уряд президента країни Густаво Петро оголосив про свій намір позбавити Колумбію залежності від нафти й вугілля, перейшовши на ВДЕ. Однак багато проєктів у цій галузі постають перед серйозними труднощами. Так, з 2019 року в Колумбії було анонсовано понад 50 проєктів із використання ВДЕ. Всупереч тому, що багато хто з них мав розпочати роботу цього чи минулого року, жоден проєкт поки що не було запущено.

Виникають труднощі через посуху, викликану кліматичним явищем Ель-Ніньо. Посуха може призвести до виснаження виробничих потужностей країни, які залежать від гідроенергетики. Це, своєю чергою, може спричинити дефіцит енергії й підвищення тарифів.

«Наша мета цього року - дуже швидко наблизитися до 800 тис. б/д», - сказав президент Національної асоціації вуглеводнів (ANH) південноамериканської країни Орландо Веландія, додавши, що цей показник може бути майже досягнутий у травні.

Він додав, що затримки з отриманням екологічних ліцензій і затяжний конфлікт у країні спричинили призупинення приблизно 30 контрактів, пов'язаних із видобутком вуглеводнів.
За матеріалами: EnKorr
 

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