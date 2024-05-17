Фінансові новини
- |
- 17.05.24
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колумбія має намір збільшити видобуток нафти до 800 тис. барелів на добу
10:43 17.05.2024 |
Середньодобовий видобуток нафти в Колумбії досяг майже 800 тис. барелів на добу (б/д), попри те, що країна приділяє все більше уваги розвитку відновлюваних джерел енергії. Про це пише Reuters.
Уряд президента країни Густаво Петро оголосив про свій намір позбавити Колумбію залежності від нафти й вугілля, перейшовши на ВДЕ. Однак багато проєктів у цій галузі постають перед серйозними труднощами. Так, з 2019 року в Колумбії було анонсовано понад 50 проєктів із використання ВДЕ. Всупереч тому, що багато хто з них мав розпочати роботу цього чи минулого року, жоден проєкт поки що не було запущено.
Виникають труднощі через посуху, викликану кліматичним явищем Ель-Ніньо. Посуха може призвести до виснаження виробничих потужностей країни, які залежать від гідроенергетики. Це, своєю чергою, може спричинити дефіцит енергії й підвищення тарифів.
«Наша мета цього року - дуже швидко наблизитися до 800 тис. б/д», - сказав президент Національної асоціації вуглеводнів (ANH) південноамериканської країни Орландо Веландія, додавши, що цей показник може бути майже досягнутий у травні.
Він додав, що затримки з отриманням екологічних ліцензій і затяжний конфлікт у країні спричинили призупинення приблизно 30 контрактів, пов'язаних із видобутком вуглеводнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів
|В РФ заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту
|НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, - NYT
|«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців
|Зеленський: Партнери не підштовхують нас до переговорів з РФ
|Колумбія має намір збільшити видобуток нафти до 800 тис. барелів на добу
|Росіяни зареєстрували на тимчасово окупованих територіях близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно - ЗМІ
|Єврокомісія вкладе понад мільярд євро в 54 амбітні оборонні проєкти
|Палата представників США ухвалила законопроєкт про безперебійне постачання зброї Ізраїлю
|Пентагон: Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території
Бізнес
|Google показав Project Astra — ШІ-асистента з голосовим та візуальним розпізнаванням
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ