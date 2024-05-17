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АНАЛІТИКА

Єврокомісія вкладе понад мільярд євро в 54 амбітні оборонні проєкти

 

Європейська комісія оголосила результати конкурсів в рамках Європейського оборонного фонду на суму понад мільярд євро на підтримку 54 незавершених спільних європейських оборонних проєктів досліджень і розробок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Єврокомісії.

Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист.

Проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.

Фінансування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.

В рамках Схеми оборонних інновацій ЄС (EUDIS) малі і середні підприємства, стартапи і нові учасники оборонного сектору скористалися низкою можливостей, наданих в рамках раунду фінансування Європейського оборонного фонду 2023 року. Вперше 4 проєкти підтримуватимуть передачу цивільних інновацій в оборонний сектор.

У Єврокомісії зазначили, що конкурси продемонстрували "сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС".

Нагадаємо, на початку травня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.

Тоді ж глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив переконання, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України у українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
Ключові теги: ЄС
 

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