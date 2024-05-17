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АНАЛІТИКА

Парламент Косова несподівано відхилив угоду з Данією про розміщення в'язнів

 

Асамблея частково визнаного Косова 16 травня не змогла ратифікувати угоду з Данією, яка передбачала надання в оренду 300 місць у в'язницях для розміщення там ув'язнених із цієї держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kosovapress.

За ратифікацію угоди з Данією проголосували 75 членів парламенту Косова, проти були 13. Для ратифікації потрібні голоси мінімум двох третіх парламентарів - тобто не менш як 80.

Таке голосування було несподіваним, тому що всі політичні сили Косова підтримували домовленість із Данією. Але в останній момент частина опозиції заявила, що виступає за проведення виборів до ратифікації подібних угод.

Нагадаємо, угода між Косовом і Данією була підписана у 2022 році. Вона передбачала, що перші іноземці, засуджені до депортації в Данії, зможуть почати відбувати покарання у в'язниці поблизу міста Г'їлані на сході Косова.

Перші в'язні з Данії мали прибути до кінця 2023 року, але цього так і не сталось через затримки з ратифікацією угоди.

Ймовірно, тепер Косово проведе повторні переговори з Данією, аби винести нову угоду на голосування в парламент.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер також зацікавився ідеєю передання деяких засуджених злочинців для відбування покарання в Косово.
 

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