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АНАЛІТИКА

ЗМІ: G7 підтримає підхід ЄС щодо використання заморожених активів Росії

 

Міністри фінансів країн "Групи семи" на зустрічі 24-25 травня, як очікується, підтримають план Європейського Союзу щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні у військових діях.

Про це журналістам на умовах анонімності повідомив посадовець Міністерства фінансів Італії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Співрозмовник сказав, що G7 підтримає позицію ЄС щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на користь України. Він підкреслив, що йдеться про використання саме доходів від активів, а не самих активів.

Будь-яке рішення щодо активів РФ повинне мати підтримку ЄС і "міцну правову основу", заявив представник італійського Мінфіну.

Він додав, що зустріч міністрів фінансів "Групи семи" дозволить здійснити підготовчу роботу для ухвалення остаточного рішення лідерами країн на саміті у червні.

G7 заморозила активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді Європейський Союз та країни G7 обговорюють, чи використовувати ці кошти для допомоги Україні і як саме.

США запропонували конфіскувати всі російські активи, але ЄС не погодився, посилаючись на ризики для євро та юридичні наслідки. Віднедавна Вашингтон просуває ідею використання росактивів як застави для надання кредитів Україні.

Минулого тижня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.
Ключові теги: Росія
 

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