Експерти ООН поліпшили прогноз світової економіки на 2024 рік

Глобальний економічний прогноз на 2024 рік поліпшився порівняно з січневими оцінками економістів ООН і є нині обережно оптимістичним.

Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, про це йдеться у Доповіді про стан і перспективи світової економіки у 2024 році, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), яку оприлюднили у четвер директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі та керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид.

Експерти вважають, що провідні економіки уникли серйозного спаду, знизили інфляцію та уникнули зростання безробіття.

«Водночас підвищення відсоткових ставок на довший термін, проблеми із борговою стійкістю, геополітична напруженість і кліматичні ризики й надалі перешкоджають зростанню», - сказав Рашид.

За його словами, особливо це стосується найменш розвинених країн і малих острівних держав.

Згідно з доповіддю, зростання світової економіки у 2024 році тепер очікується на рівні 2,7%, що на 0,3% більше, ніж було вказано в січневому прогнозі, та 2,8% - у 2025 році (більше на 0,1%).

Поліпшення прогнозу переважно відображає кращі перспективи для США, де цьогоріч передбачається зростання 2,3%, та кількох великих країн з економікою, що розвивається, зокрема Бразилії, Індії та Російської Федерації, сказав Рашид.

У Китаї очікується зростання на рівні 4,8%.

Водночас економічні перспективи для Африки порівняно з січневим прогнозом погіршилися: очікуване зростання знизилося у 2024 році на 0,2%, що загрожує негативними наслідками для багатьох бідних країн світу, ідеться в доповіді.

Загалом глобальне зростання в найближчі роки залишатиметься нижчим за середній показник у 3,2% протягом 2010-2019 років.

Згідно з доповіддю, у Росії торік економічна ситуація визначалася військовими витратами, сферою будівництва і збільшенням соціальних виплат, «незважаючи на широкий спектр санкцій».

«Країні значною мірою вдалося уникнути впливу граничних цін на нафту, запроваджених G7 та ЄС, і обійти обмеження на імпорт високотехнологічної продукції», - ідеться в документі.

Цього року в РФ прогнозується зростання на рівні 2,7% (торік було 3,6%) «завдяки потужній бюджетній підтримці та імпортозаміщенню».

Водночас зазначається, що збільшення затримок із фінансовими операціями, посилення санкцій і зниження доступності робочої сили мігрантів створюють ризики для російської економіки.

«Як ми знаємо з історії, це свого роду короткострокове зростання, яке не буде стійким», - зауважив Мукерджі.

«Воєнні витрати, витрати на оборону - це все умовно. Ці витрати не обов'язково сприяють прогресу людства, але позначаються на ВВП», - додав Рашид.

Як повідомляв Укрінформ, РФ заробила €3 мільярди через лазівку в західних санкціях, якою скористалася Туреччина. Анкара перемарковує російську нафту, видаючи її за свою, і відправляє до Євросоюзу.