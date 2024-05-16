Торгова війна США і КНР: чому Байден підвищив ставки

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила у вівторок, 14 травня, запровадження суворіших обмежень щодо імпорту з Китаю на загальну суму 18 млрд доларів. Це рішення, ймовірно, призведе до ще більшої напруженості у сфері торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Пекін уже пообіцяв, що "вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів".

Запровадження яких заходів оголосила адміністрація Байдена

Після майже чотирьох років розгляду питання Вашингтон вирішив підвищити тарифи на певні китайські товари, причому основне навантаження припаде на електромобілі (EV). Імпортне мито на електрокари з Китаю зросте з нинішніх 27,5 до 102,5 відсотка.

Ухвалені заходи також торкнуться й інших галузей і товарів, включно з акумуляторами, сонячними батареями, сталлю та алюмінієм. На літієві батареї мито зросте з 7,5 до 25 відсотків, на найважливіші рідкоземельні елементи - з нуля до 25 відсотків, на сонячні панелі - з 25 до 50 відсотків, на напівпровідники - з 25 до 50 відсотків. Раніше президент Байден оголосив підвищення тарифів на китайські сталь і алюміній - вони зростуть до 25 відсотків на низку видів товарів із цих матеріалів, щодо яких зараз діє ставка в 7,5 відсотка або взагалі відсутні імпортні мита.

Як сказано в заяві Білого дому, мета підвищення тарифів - спонукати Китай "відмовитися від його несправедливої торговельної практики щодо трансферу технологій, інтелектуальної власності та інновацій". Водночас уточнюється, що зростання мит на китайські електрокари покликане захистити ринок США від їхнього потенційного напливу, який може радикально вплинути на американську автомобільну промисловість, чутливу до ситуації у великій політиці.

Адміністрація Байдена заявляє, що ретельно опрацювала заходи, збалансувавши необхідність збереження протекціонізму з міркуваннями підтримки економічного зростання. Нові тарифи на китайські товари почнуть діяти через 90 днів - у цей період те, що відбувається, буде уважно відстежуватися щодо ознак заходів у відповідь із боку Пекіна.

Наскільки ефективними виявляться ці заходи?

Китайські електромобілі були практично витіснені з американського ринку кілька років тому завдяки наявним імпортним митам, тоді як компанії з КНР, які виробляють сонячні батареї, переважно експортують їх до США з третіх країн, уникаючи аналогічних обмежень. Адміністрація Байдена "зосередилася на секторах, які давно викликають заклопотаність", каже Грета Пейш з юридичної фірми Wiley Rein LLP, яка до січня обіймала посаду головної юристки з питань торгівлі в Управлінні представника США питань торгівлі.

"Обмеження розраховані на те, щоб усунути конкретні дії та ризики й уникнути ескалації, щоб зберегти ті відносини з Китаєм, які в нас є" за межами цих ключових товарних груп, пояснила Пейш в інтерв'ю Bloomberg. Таким чином, попри дещо символічний характер заходів, вжитих Вашингтоном, особливо з огляду на обмежену залежність Китаю від американського ринку в цільових секторах, цей крок, за словами Пейш, підкреслює ширшу стурбованість США китайським економічним впливом і нечесною торговельною практикою.

Сполучені Штати прагнуть захистити ключові для себе галузі економіки, як-от виробництво електромобілів, акумуляторів і сонячних батарей, від потенційного напливу китайського імпорту, який може порушити їхню роботу і підірвати економічні інтереси США.

Китай відкидає звинувачення й обіцяє вжити заходів у відповідь

У відповідь на вжиті американською владою заходи міністерство закордонних справ Китаю заявило 14 травня, що Пекін "виступає проти одностороннього підвищення тарифів у порушення правил СОТ". Наступного дня речник МЗС КНР Ван Веньбінь, виступаючи на традиційному брифінгу, зазначив, що підвищення Вашингтоном тарифів на китайські товари призведе лише до збитків для американських компаній і споживачів. Він також додав, що ухвалені протекціоністські заходи "завдадуть великої шкоди безпеці та стабільності глобального виробництва і ланцюжків поставок", і пообіцяв, що "КНР вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів".

Раніше у квітні міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао наголошував, що стрімке зростання компаній-виробників електрокарів у Піднебесній - наслідок не держсубсидій, а "постійних інновацій". За його словами, закиди з боку США та ЄС у наявності в КНР надлишкових виробничих потужностей, а також у спотворенні Пекіном ринкових механізмів шляхом держпідтримки виробників - безпідставні. Перевага Китаю у виробництві електромобілів, запевняв китайський урядовець, пояснюється "добре налагодженою системою поставок і ринковою конкуренцією".

Ван Веньтао озвучив ці аргументи 7 квітня в Парижі під час засідання круглого столу з представниками понад 10 китайських компаній, включно з Geely і BYD - виробниками електромобілів, а також CATL, що випускає акумулятори для електрокарів. На тій зустрічі обговорювали, зокрема, питання, пов'язані з розслідуванням, яке проводить Євросоюз щодо можливої наявності держсубсидій для електромобілів, імпортованих із Китаю.

Який курс обирає ЄС

ЄС розпочав це розслідування в жовтні, щоб визначити, чи слід йому запровадити ввізні тарифи на електромобілі з Китаю "для компенсації держсубсидій і вирівнювання конкурентного поля" після значного збільшення поставок з КНР. У вересні голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що "світовий ринок заполонений дешевшими електромобілями" і що ціни "утримуються на штучно низькому рівні" завдяки "величезним державним субсидіям".

Розслідування ЄС щодо китайських електромобілів, яке проводиться на основі нещодавно ухваленого антимонопольного законодавства - Положення про іноземні субсидії (FSR), являє собою значний відхід від традиційних заходів щодо захисту торгівлі. Воно спрямоване на з'ясування того, чи отримували китайські виробники всередині країни субсидії та чи завдає така підтримка шкоди автовиробникам ЄС. Якщо наявну в Китаї практику Брюссель визнає такою, що завдає шкоди його інтересам, Єврокомісія запровадить вищі імпортні мита на китайські електромобілі (зараз вони становлять 10-20 відсотків), щоб пом'якшити негативні наслідки для європейської промисловості.

Топменеджери німецьких автовелетнів BMW і Volkswagen застерегли ЄС від такого кроку, заявивши, що він завдасть шкоди автовиробникам, які імпортують машини китайського виробництва, зашкодить планам ЄС щодо переходу на екологічно чисті технології та створить ризик заходів у відповідь з боку Пекіна. "Ви можете дуже швидко вистрілити собі в ногу, - застеріг на початку місяця голова правління BMW Олівер Ціпсе (Oliver Zipse). - Ми не вважаємо, що наша промисловість потребує захисту". Німецькі автовиробники, включно з Mercedes-Benz, значною мірою залежать від доходів, одержуваних на китайському ринку.

Повернення в Білий дім Трампа загрожує американо-китайській торгівлі

Нинішнє підвищення Вашингтоном тарифів на китайський імпорт відбувається на тлі президентської кампанії у США, під час якої президент-демократ Байден прагне продемонструвати відмінність своїх підходів до торгівлі з Китаєм від позиції свого попередника і знову ймовірного суперника республіканця Дональда Трампа.

Трамп планує широкомасштабне підвищення мит щодо товарів із КНР, яке, на думку нинішньої адміністрації, заходить занадто далеко. Під час передвиборчого мітингу в Нью-Джерсі 11 травня експрезидент виступив за запровадження ще вищих тарифів на них. "Він (Байден. - Ред.) каже, що збирається запровадити 100-відсотковий тариф на всі китайські електромобілі. Хіба це не чудово? Байдену слід було зробити це ще чотири роки тому", - додав Дональд Трамп.

А також він застеріг, що компанії з Китаю, щоб уникнути високих тарифів, намагатимуться збирати автомобілі в Мексиці, постачаючи їх до США згідно з наявними угодами про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA). У зв'язку з цим Трамп пообіцяв, що запровадить 200-відсоткові імпортні мита на китайські автомобілі, вироблені в Мексиці, і додатково підвищить на 60 відсотків тарифи на всі китайські товари.