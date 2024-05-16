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Рада Європи відмовилася розглядати вступ Косова на фоні нових вимог до Приштини
17:20 16.05.2024 |
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) на зустрічі, що розпочалася у Страсбурзі, не ставитиме не голосування питання про запрошення Косова до організації.
Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили в пресслужбі РЄ.
У Страсбурзі "ЄвроПравді" повідомили, що держави-члени зрештою вирішили не виносити це питання на розгляд. "Це питання (щодо участі Косова в організації) відсутнє у порядку денному Комітету міністрів", - йдеться у коментарі пресслужби.
Таким чином, вступ Косова до Ради Європи, який мав стати історичною подією для цієї частково визнаної країни, відкладений на невизначений час.
Як розповідала "ЄвроПравда", від минулого року розпочався стрімкий прогрес стосовно можливого вступу до Ради Європи Косова - балканської країни, незалежність якої оскаржується Сербією і не визнається кількома європейськими державами, включно з Україною.
Торік цей рух здобув тверду підтримку у цьому ж органі, КМРЄ. У квітні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи переконливою більшістю дала згоду на розширення організації.
Для косоварів вступ до Ради Європи став би ключовою геополітичною перемогою - досі жодна інша авторитетна міжнародна організація не погоджувалася на те, щоби визнати незалежність Косова. Натомість для влади Сербії, яка вважає Косово своєю територією, це означало би розгромну геополітичну поразку (детальніше про це у статті "Капкан для проросійської Сербії").
На травневому голосуванні у ПАРЄ усі учасники висловлювали впевненість, що остаточне рішення буде ухвалене на зустрічі міністрів держав-членів Ради Європи 16-17 травня.
Офіційно причина того, чому косовське питання не внесли до порядку денного - не називається. Утім, європейські політики підтверджують, що Сербія пролобіювала вимогу, яку Косово буде змушене виконати для вступу - це створення Асоціації сербських муніципалітетів, на що у Приштині наразі не готові.
Варто зауважити, що ПАРЄ раніше відмовилося висувати Приштині цю вимогу.
"Європейська правда" ближчим часом опублікує статтю з поясненням щодо цієї вимоги і наслідків, які вона тягне.
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