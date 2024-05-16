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АНАЛІТИКА

Болгарія збирається відсудити в «Газпрому» 400 млн євро за зупинку поставок газу

 

Болгарська державна компанія "Булгаргаз" подасть позов до російського "Газпрому" на 400 млн євро через припинення поставок газу до Болгарії у 2022 році.

Як пише "Європейська правда", про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Владимир Малинов, повідомляє Nova.bg.

Посадовець нагадав, що у квітні 2022 року російська компанія призупинила постачання природного газу болгарській "Булгаргаз" - через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії", - зазначив він.

За словами Малинова, якщо цього не відбудеться, болгарська сторона подасть позов до арбітражного суду в Парижі.

Раніше повідомляли, що "Булгаргаз" вже обрала міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме країну в комерційному арбітражі проти "Газпрому" в секторах постачання нафти, газу та СПГ.

Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі наприкінці квітня 2022 року, оскільки обидві країни відмовилися відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".

У червні минулого року стало відомо, що Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов проти "Газпрому" за призупинення постачання газу у квітні 2022 року.

Болгарія намагалася відновити контакти з "Газпромом" та просила поновити постачання газу, але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.
 

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