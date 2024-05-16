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АНАЛІТИКА

Президент Сербії сумнівається, що країни Балкан стануть членами ЄС раніше за Україну

 

Президент Сербії Александар Вучич заявив у четвер, що він не переконаний, що країни Західних Балкан стануть частиною Європейського Союзу раніше, ніж Україна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1 Info.

Вучич заявив, що не впевнений в тому, що Західні Балкани увійдуть до ЄС раніше України.

"Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною - це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію", - сказав Вучич на саміті ЄС - Західні Балкани.

"У ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, в моїй країні він не такий популярний, так само, як і ми не такі популярні, хоча ми є найбільшою частиною цього регіону", - зазначив він, але додав, що євроінтеграція все ж важлива для Сербії.

Говорячи про План зростання для Західних Балкан на панелі "Поточна ситуація і плани на майбутнє - новий план зростання", Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості.

Нагадаємо, попередня прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявляла, що єдиним варіантом сталого і процвітаючого майбутнього для її країни є членство в Європейському Союзі.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє - на саміті "Україна - Балкани" в Тирані в лютому.
Ключові теги: Сербія, ЄС
 

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