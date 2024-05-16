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США та Японія розроблять перехоплювач гіперзвукових ракет
11:59 16.05.2024 |
Сполучені Штати Америки та Японія підписали контракт щодо спільної розробки гіперзвукового перехоплювача ракет протягом наступних 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.
За даними видання, Японія вже виділила на даний проект у бюджеті на 2024 рік 480 мільйонів доларів. При цьому всього на проект планується виділити понад 3 мільярди доларів. Окрім цього, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв подвоїти витрати на оборону до стандарту НАТО в 2% ВВП до 2027 року.
Штати та Японія хочуть створити перехоплювач, який здатний збивати гіперзвукові ракети, що летять зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.
Представники країн планують, що робота над проектом буде тривати десять років.
Раніше РБК-Україна розповідало, що міністри оборони Японії, США та Австралії підписали угоду про співпрацю у галузі нових технологій. Вона підписана на тлі нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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