Дводенний візит: Сі привітав «старого друга» Путіна в Пекіні

Президент Росії Володимир Путін зранку у четвер, 16 травня, прибув у Пекін для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном, які, як сподіваються в Кремлі, поглиблять стратегічне партнерство між державами.





Як пише AFP, Сі, зустрічаючи Путіна, назвав його своїм "старим другом" та наголосив, що "китайсько-російські відносини не лише є фундаментальними інтересами двох країн, (...) але й сприяють миру", цитує агенція повідомлення міністерства закордонних справ КНР.

"Китай готовий працювати з Росією, щоб (...) підтримувати чесність і справедливість у світі, - заявив Сі. - Нинішні китайсько-російські відносини далися важкою працею, і обидві сторони повинні плекати і розвивати їх".

Путін, своєю чергою, заявив, що двосторонні відносини Росії та КНР є "стабілізуючим фактором на міжнародній арені", і не є "спрямованими проти когось". Візит в Китай став першою закордонною поїздкою Путіна з моменту інавгурації.

Очікується, що неформальні бесіди між лідерами і високопосадовцями делегацій за чаєм і вечерею 16 травня стануть ключовим моментом дводенного візиту Путіна. Також Путін та Сі візьмуть участь в урочистому святкуванні 75-річчя з дня визнання Радянським Союзом Китайської Народної Республіки, проголошеної Мао Цзедуном у 1949 році, пише Reuters.

Крім того, Путін відвідає північно-східне китайське місто Харбін, яке має історичні зв'язки з Росією. Напередодні там відкрився магазин, який продаватиме товари російського виробництва від близько 80 російських виробників, повідомила газета China Daily.

Сі та Путін говоритимуть і про Україну

Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, на що порядку денному переговорів - Україна, Азія, енергетика та торгівля. Він, а також новопризначений міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу, а також керівники російських компаній увійшли до складу російської делегації.

Китай і Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 9 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що США вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні.

Кемпбелл зазначив, що спочатку вторгнення РФ в Україну Пекін був стурбований першими невдачами Росії і працював над відновленням "цілого ряду потужностей" для Москви. Але через понад два роки "Росія майже повністю переоснастилася, і тепер вона є значною загрозою для України та прилеглого регіону", наголосив Кемпбелл.

Раніше видання Bloomberg писало, що Китай постачає Росії потрібну для військової промисловості мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет, а також надає дані геопросторової розвідки для ударів по українських цілях.

У 2023 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Після виходу з РФ західних компаній і введення санкцій Китай став для РФ основним постачальником товарів, таких як автомобілі. Росія, зі свого боку, збільшила експорт у КНР енергоносіїв.