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АНАЛІТИКА

Розвідка США вважає РФ «найбільшою іноземною загрозою» для виборів в Америці, - The Hill

 

Зарубіжні противники Америки можуть намагатись вплинути на майбутні вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як вважають американські спецслужби, для поширення дезінформації може бути використано інновації в галузі штучного інтелекту в Інтернеті. Це своєю чергою може ввести в оману виборців і підірвати довіру до демократії.

При цьому спецслужби США вважають Росію "найактивнішою іноземною загрозою" для виборів, також у цьому списку вказані Китай та Іран.

"Росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам. Найбільш значущими серед тих, хто залучений в іноземне втручання в контексті виборів США, є Росія, Китай та Іран", - заявила директор національної розвідки Евріл Гейнс.

Нагадаємо, раніше американська розвідка виявила, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти президента України Володимира Зеленського.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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