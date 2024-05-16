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Розвідка США вважає РФ «найбільшою іноземною загрозою» для виборів в Америці, - The Hill
09:03 16.05.2024 |
Зарубіжні противники Америки можуть намагатись вплинути на майбутні вибори в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Як вважають американські спецслужби, для поширення дезінформації може бути використано інновації в галузі штучного інтелекту в Інтернеті. Це своєю чергою може ввести в оману виборців і підірвати довіру до демократії.
При цьому спецслужби США вважають Росію "найактивнішою іноземною загрозою" для виборів, також у цьому списку вказані Китай та Іран.
"Росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам. Найбільш значущими серед тих, хто залучений в іноземне втручання в контексті виборів США, є Росія, Китай та Іран", - заявила директор національної розвідки Евріл Гейнс.
Нагадаємо, раніше американська розвідка виявила, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти президента України Володимира Зеленського.
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