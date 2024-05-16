Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ
08:47 16.05.2024 |
Нова Зеландія в четвер оголосила про введення додаткових санкцій відносно 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які надають військову і стратегічну підтримку вторгненню Росії в Україну, заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Про це повідомляє новозеландський новинний сайт Scoop Media з посиланням на прес-реліз МЗС.
"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всіх юридичних і фізичних осіб, які надають цю військову підтримку", - заявив міністр.
У рамках нового траншу Нова Зеландія спрямує санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передання зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також проти іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії.
Також санкції спрямовані проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей до Росії та окупованої Росією України.
"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України як суверенної країни", - сказав Пітерс.
Як повідомлялося, Нова Зеландія запровадила санкції щодо більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб з моменту набуття чинності Законом про санкції щодо Росії в березні 2022 року, а також низку обмежувальних торговельних заходів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
|Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
|Графіки обмеження енергопостачання для промисловості діятимуть усю добу - Укренерго
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Дводенний візит: Сі привітав «старого друга» Путіна в Пекіні
|Європейські банки, що залишилися в Росії, потроїли прибутки з початку війни, - Bloomberg
|У Сербії заявили про арешт через можливу загрозу для президента Вучича
|Розвідка США вважає РФ «найбільшою іноземною загрозою» для виборів в Америці, - The Hill
|США мають не лише дозволити, а й заохотити до ударів по цілях в РФ, - Гельсінська комісія
|Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ
Бізнес
|OpenAI представила GPT-4o: рівень GPT-4, неймовірні голосові та зорові можливості — безкоштовно
|Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3
|Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo