Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія схвалила пілотну програму повернення українців додому, мобілізації не стосується

 

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустить пілотний проєкт, покликаний сприяти добровільному поверненню громадян України на батьківщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське МВС 15 травня.

Програма, затверджена чеським урядом, призначена для українців та іноземців, які потрапили в Чехію у зв'язку з повномасштабною війною в Україні та отримали тимчасовий або міжнародний захист.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", - пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Програма триватиме шість місяців - з червня по листопад 2024 року - і розрахована максимум на 430 людей. З них 400 отримають автобусні квитки, решті нададуть індивідуальну допомогу для повернення, уточнює чеське Міністерство внутрішніх справ.

Там окремо наголошують, що проєкт "не має жодного стосунку до призову українців на військову службу".

Воночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно заявив, що в країні не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

Нагадаємо, що ще наприкінці минулого року в Чехії запрацювали зміни до законодавства, які передбачають фінансові стимули для українців, що вирішили повернутись додому.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5771
  0,1028
 0,26
EUR
 1
 42,8501
  0,0196
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес