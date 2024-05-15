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Чехія схвалила пілотну програму повернення українців додому, мобілізації не стосується
23:22 15.05.2024 |
Міністерство внутрішніх справ Чехії запустить пілотний проєкт, покликаний сприяти добровільному поверненню громадян України на батьківщину.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське МВС 15 травня.
Програма, затверджена чеським урядом, призначена для українців та іноземців, які потрапили в Чехію у зв'язку з повномасштабною війною в Україні та отримали тимчасовий або міжнародний захист.
"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", - пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Програма триватиме шість місяців - з червня по листопад 2024 року - і розрахована максимум на 430 людей. З них 400 отримають автобусні квитки, решті нададуть індивідуальну допомогу для повернення, уточнює чеське Міністерство внутрішніх справ.
Там окремо наголошують, що проєкт "не має жодного стосунку до призову українців на військову службу".
Воночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно заявив, що в країні не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.
Нагадаємо, що ще наприкінці минулого року в Чехії запрацювали зміни до законодавства, які передбачають фінансові стимули для українців, що вирішили повернутись додому.
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