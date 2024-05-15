Міністри Естонії, Ісландії та Литви виступили на акції проти скандального закону у Грузії

Міністри закордонних справ трьох європейських країн - Естонії, Ісландії та Литви - під час візиту до Тбілісі прибули на акцію проти закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Міністри спочатку приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів". Появу європейських політиків на проспекті Руставелі, де відбувається акція, зустріли оплесками.

Міністри звернулись до учасників із невеликими промовами. Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, серед іншого, запевнив: "Ми ніколи не залишимо вас наодинці, але всі ми повинні створити таку країну, про яку мріє країна-кандидат".

Після виступів голів МЗС на акції протесту пролунали гімни Грузії та Європейського Союзу. З боку учасників акції було чути вигуки: "Європа!".

До Грузії сьогодні прибули міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Ісландії та зустрілися з президенткою Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, а також головою парламенту Шалвою Папуашвілі, опозицією і представниками неурядового сектору.

Їхній візит відбувся після того, як парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.