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ЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи
22:13 15.05.2024 |
71-річний Юрай Цинтула, який, за даними ЗМІ, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані, пише "Європейська правда".
У своєму Twitter (X) журналіст виклав два скриншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.
Slovenskí Branci - незареєстроване парамілітарне угруповання, яке діє у Словаччині з 2012 року. Журналісти писали, що організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів тренували колишні російські спецназівці.
У жовтні 2022 року Slovenskí Branci офіційно оголосили про закриття, не повідомивши про причини такого кроку.
Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.
За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.
Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше повідомив, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.
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