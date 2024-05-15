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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

 

71-річний Юрай Цинтула, який, за даними ЗМІ, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Саболч Пані, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) журналіст виклав два скриншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких видно того ж чоловіка, який скоїв замах на Фіцо.

Slovenskí Branci - незареєстроване парамілітарне угруповання, яке діє у Словаччині з 2012 року. Журналісти писали, що організація співпрацювала зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а її членів тренували колишні російські спецназівці.

У жовтні 2022 року Slovenskí Branci офіційно оголосили про закриття, не повідомивши про причини такого кроку.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше повідомив, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.
 

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