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Акції грузинських компаній різко падають після ухвалення закону про «іноагентів»
18:05 15.05.2024 |
Вартість акцій грузинських компаній різко знижується на Лондонській фондовій біржі після ухвалення парламентом Грузії у третьому читанні закону про «іноагентів» на тлі багатотисячних протестів противників документа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Эхо Кавказа.
Станом на 15:30 за тбіліським часом темп падіння вартості акцій Bank of Georgia group перевищує 16%, TBC Bank Group - 15%, Georgia Capital - близько 8%.
Схожа картина спостерігається і щодо грузинського ларі, який на вчорашніх торгах знецінився до долара та євро близько 5 пунктів (на сьогодні коштує 2,7350 ларі за долар).
«Усього протягом останніх двох тижнів капіталізація Bank of Georgia зменшилася на 1,5 мільярда ларі. Чи можна уявити, що станеться у разі введення санкцій чи заморозки американської та європейської допомоги? Представники великого бізнесу, прокиньтеся і подайте свій голос!» - написав у соцмережах співзасновник Центру стратегічного аналізу, директор відділу європейських досліджень Георгій Рухадзе.
Як повідомляв Укрінформ, 14 травня парламент Грузії у третьому, остаточному читанні ухвалив закон «Про прозорість іноземного впливу», написаний за зразком російського законодавчого акту про «іноагентів». Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту в Тбілісі, біля парламенту відбулися сутички з правоохоронцями. Президент Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон.
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