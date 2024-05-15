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АНАЛІТИКА

Акції грузинських компаній різко падають після ухвалення закону про «іноагентів»

 

Вартість акцій грузинських компаній різко знижується на Лондонській фондовій біржі після ухвалення парламентом Грузії у третьому читанні закону про «іноагентів» на тлі багатотисячних протестів противників документа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Эхо Кавказа.

Станом на 15:30 за тбіліським часом темп падіння вартості акцій Bank of Georgia group перевищує 16%, TBC Bank Group - 15%, Georgia Capital - близько 8%.

Схожа картина спостерігається і щодо грузинського ларі, який на вчорашніх торгах знецінився до долара та євро близько 5 пунктів (на сьогодні коштує 2,7350 ларі за долар).

«Усього протягом останніх двох тижнів капіталізація Bank of Georgia зменшилася на 1,5 мільярда ларі. Чи можна уявити, що станеться у разі введення санкцій чи заморозки американської та європейської допомоги? Представники великого бізнесу, прокиньтеся і подайте свій голос!» - написав у соцмережах співзасновник Центру стратегічного аналізу, директор відділу європейських досліджень Георгій Рухадзе.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня парламент Грузії у третьому, остаточному читанні ухвалив закон «Про прозорість іноземного впливу», написаний за зразком російського законодавчого акту про «іноагентів». Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту в Тбілісі, біля парламенту відбулися сутички з правоохоронцями. Президент Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон.
Ключові теги: Грузія
 

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