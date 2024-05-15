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ЗМІ: У Фіцо стріляв 71-річний чоловік
17:39 15.05.2024 |
Словацькі ЗМІ повідомили, що у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.
Такі дані опублікували словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N, повідомляє "Європейська правда".
За даними ЗМІ, стрілець, який народився 1953 року, стріляв із "короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах".
Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали.
Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.
За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.
Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.
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