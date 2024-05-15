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Інфляція в США у квітні сповільнилася до 3,4%, як і очікувалося
17:10 15.05.2024 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,4% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.
Таким чином, темпи зростання сповільнилися порівняно з 3,5% у березні.
Аналітики в середньому оцінювали квітневу інфляцію також на рівні 3,4%, за даними Trading Economics.
Ціни на енергоносії в Штатах минулого місяця підвищилися на 2,6% у річному вимірі (у березні - на 2,1%), зокрема бензин подорожчав на 1,1% (на 1,3%).
Темпи зростання вартості продуктів харчування не змінилися - 2,2%. При цьому нові автомобілі подешевшали на 0,4% (у березні їхня ціна опустилася на 0,1%), старі - на 6,9% (-2,2%).
Ціни на одяг збільшилися на 1,3% (у березні на 0,4%), на транспортні послуги - на 11,2% (на 10,7%).
Індекс CPI у квітні збільшився на 0,3% відносно попереднього місяця. Експерти очікували 0,4%.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) зросли на 0,3% у щомісячному та на 3,6% у річному обчисленні (мінімальний підйом із квітня 2021 року). Обидва показники збіглися з консенсус-прогнозами. У березні підвищення становило 0,4% і 3,8% відповідно.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 11-12 червня.
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