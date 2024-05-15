Північна Корея передала Росії неякісну зброю, виготовлену ще в 1970-х роках

Південнокорейські медіа повідомили, що Росія використовує північнокорейські артилерійські снаряди для вторгнення в Україну, які, можливо, були випущені в 1970-х роках.

Національна розвідувальна служба (NIS), повідомила інформаційному агентству Yonhap, що перевіряє повідомлення про те, що Північна Корея постачала своєму союзнику Росії зброю, виготовлену п'ять десятиліть тому.

«NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією», - заявили в розвідувальному агентстві.

Нагадаємо, раніше Україна, США та ООН звинуватили Північну Корею у передачі Росії мільйонів снарядів та іншої зброї, яка використовується в її кампанії в Україні.

Росія повсякчас збільшує кількість снарядів, які вона здатна виробляти всередині країни, щоб забезпечувати свої війська у війни з Україною. Однак РФ також звернулася по допомогу до союзника Північної Кореї.

Згідно зі звітом Конгресу США на початку травня, Північна Корея надала Росії «10 000 транспортних контейнерів з боєприпасами або пов'язаними з ними матеріалами (потенційно містять понад 3 мільйони артилерійських боєприпасів) з жовтня 2023 року».

Утім, в Україні в грудні заявили, що північнокорейські снаряди часто мають дефекти й вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи військових.