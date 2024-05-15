Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія хоче дозволити експорт зброї, але збереже заборону для України, - Bloomberg

 

Уряд Швейцарії хоче обійти жорсткий нейтралітет країни, щоб дозволити експорт зброї, але водночас зберегти заборону на поставки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Швейцарія зможе скасовувати обмеження на експорт у "виняткових обставинах" протягом обмеженого часу, якщо це відповідає "інтересам зовнішньої політики або національної безпеки", запропонував кабінет міністрів у середу.

Законодавці вимагали більшої гнучкості, щоб підтримати швейцарську збройову промисловість, яка відіграє ключову роль у традиціях нейтралітету та самооборони країни.

Наразі невідомо, чи зможе цей крок переконати покупців у Європі, які збільшують витрати на оборону, намагаючись допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Уряд Швейцарії вже заявив, що не буде використовувати виняток, щоб дозволити постачання зброї Україні. Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю швейцарського виробництва.

Нейтралітет Швейцарії

Швейцарія дотримується політики збройного нейтралітету, що означає, що вона не бере участі у військових конфліктах і не вступає у військові союзи. Однак Швейцарія дозволяє виробництво та експорт зброї, але з обмеженнями.

При цьому на початку повномасштабного вторгнення РФ Швейцарія відмовилася надати Україні зброю через свій нейтралітет.

У травні минулого року Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5771
  0,1028
 0,26
EUR
 1
 42,8501
  0,0196
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес