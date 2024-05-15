Єврокомісія поліпшила прогноз зростання ВВП ЄС у 2024 р. до 1%

Європейська комісія (ЄК) поліпшила прогноз зростання економіки Європейського союзу в 2024 році до 1% з очікуваних раніше 0,9%.

Прогноз збільшення ВВП єврозони цього року залишено на рівні 0,8%.

У 2023 році, за оцінками ЄК, підвищення ВВП єврозони і ЄС становило по 0,4%.

У 2025 році темпи зростання економіки єврозони прискоряться до 1,4%, ЄС - до 1,6%, прогнозує регулятор. У лютому регулятор прогнозував підйом на 1,5% і 1,7% відповідно.

"Зростання економічної активності в поточному і наступному роках буде спричинено головним чином стійким підвищенням споживчих витрат, оскільки тривале зростання зарплат у реальному вираженні та збільшення зайнятості призводять до підвищення наявних доходів", - наголошується в пресрелізі.

Водночас зростання інвестицій слабшає, зокрема через слабкість ринку житла, зазначили автори звіту. У доступному для огляду майбутньому умови кредитування, як очікується, покращаться, проте ринок зараз очікує більш плавного зниження процентних ставок, ніж взимку.

Зростання обсягів світової торгівлі підтримає експорт з країн ЄС, прогнозує Єврокомісія. Тим часом збільшення імпорту на тлі відновлення внутрішнього попиту загалом нівелює позитивний вплив експорту на зростання європейської економіки.

Згідно з прогнозом ЄК, інфляція (індекс HICP) в єврозоні цьогоріч сповільниться до 2,5% з 5,4% у 2023 році та послабшає до 2,1% у 2025 році. У лютому темпи інфляції на 2024 і 2025 роки прогнозувалися на рівні 2,7% і 2,2% відповідно.

"Уповільнення інфляції буде наслідком ситуації з цінами на неенергетичні товари та харчові продукти, тоді як темпи зростання цін на енергоносії підвищуються, а у сфері послуг уповільнення інфляції відбувається дуже поступово", - ідеться у звіті.

Безробіття в єврозоні, як очікується, залишиться на рівні 6,6% цьогоріч і опуститься до 6,5% наступного року.

Дефіцит бюджету в країнах ЄС 2024 року може скоротитися до 3% ВВП із 3,6% ВВП роком раніше, а 2025 року опуститься до 2,9% ВВП. Співвідношення загального держборгу до ВВП у Євросоюзі поточного року стабілізується на рівні 82,9%, а наступного року може зрости приблизно на 0,4 процентного пункту.

Економіка Німеччини, згідно з прогнозом ЄК, збільшиться на 0,1% поточного року і на 1% наступного, Франції - на 0,7% і 1,3%, Італії - на 0,9% і 1,1%, Іспанії - на 2,1% і 1,9%.