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АНАЛІТИКА

У РФ хочуть націоналізувати завод, який робить катери для військово-морського флоту

 

У Росії арбітражний суд Ярославської області заарештував майно Ярославського суднобудівного заводу (ЯСЗ) за позовом регіональної прокуратури. Про це свідчать дані Федеральної служби судових приставів РФ, передають росЗМІ.

ЯСЗ - приватна корабельня, яка будує судна водотоннажністю до 3400 тонн. Підприємство залучене у виконанні держоборонзамовлення РФ, зокрема, випускає рейдові катери, морські буксири та сторожові кораблі для військово-морського флоту.

Прокуратура подала позов про арешт активу ще 25 квітня. Того самого дня він був ухвалений. Відповідачем виступала московська компанія "Лідер Гарант", власники якої не розкриваються. Їй через компанію "Біком" належать 19,7% акцій корабельні. Суть претензій до Лідер Гаранту невідома.

Наступне засідання за позовом відбудеться 27 травня.

Джерело, близьке до Об'єднаної суднобудівної корпорації, стверджує, що 95% акцій ЯСЗ розподілено між Фінсудпромом, Лідер Гарантом та ще двома неназваними структурами. 5%, що залишилися, належать міноритаріям. Також власником однієї золотої акції є Мінпромторг РФ, а голова профільного департаменту відомства Олексій Ісачкін входить до ради директорів підприємства. Гендиректор INFOLine-Аналітики Михайло Бурмістров зазначає, що завод із високою ймовірністю буде переданий у держвласність, оскільки держоборонзамовлення займає більшу частину портфеля підприємства.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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