Фінансові новини
- |
- 15.05.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російське вторгнення в Україну вплинуло на економіки Східної Європи, - ЄБРР
10:32 15.05.2024 |
Вторгнення Росії в Україну вдарило за вартістю суверенних позик для десяти східних членів ЄС, збільшивши вартість приблизно на піввідсотка від початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄБРР.
"Ви бачите вплив війни на Центральну Європу. Багато урядів відкрито говорять про свій страх зазнати нападу, і це, безумовно, сигнал, який сприймається ринками", - сказала головний економіст ЄБРР Беата Яворчик в інтерв'ю Bloomberg.
За даними ЄБРР, спред боргу до п'ятирічних облігацій Німеччини для країн ЄС у регіоні ЄБРР різко зріс після початку війни і залишається вищим за 100 процентних пунктів. Це стосується таких країн, як Польща, Угорщина, Хорватія та Латвія.
У звіті йдеться, що в регіонах ЄБРР загалом медіанна прибутковість 5-річних державних облігацій збільшилася на три відсоткові пункти в період з початку лютого 2022 року, коли розпочалася війна, до середини квітня 2024 року. ЄБРР працює приблизно у 40 країнах на трьох континентах, від сходу ЄС до Центральної Азії.
Пом'якшувальна роль членства в ЄС
Східні члени Європейського Союзу були одними з найбільших критиків вторгнення Росії в Україну, пропонуючи посилити санкції та надаючи військову допомогу Києву. За даними ЄБРР, хоча їхня географічна близькість до конфлікту збільшила вартість запозичень, членство в Європейському Союзі значно підвищило рівень життя.
За словами Яворчик, для восьми східноєвропейських країн, що приєдналися до ЄС у 2004 році, членство стало величезним успіхом. Їх економіка нині відповідає загалом 50% ВВП душу населення Німеччини проти 26% 2003 року. Згідно зі звітом, близько половини цього зростання посідає ефект від приєднання до блоку.
"Не дивно, що інші країни зацікавлені у вступі до ЄС", - сказала Яворчик.
Прогноз ЄБРР
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зросте на 3,0% у 2024 році. Цей показник відповідає прогнозу для всього регіону, де працює банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США розглядають можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot
|Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ
|Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України
|Розпочато досудове розслідування у справі про погрози журналістам «Української правди» - прокуратура
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Reuters: Raiffeisen отримав жорстке попередження від США через продовження роботи в Росії
|Україна просить США скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в РФ, - Politico
|Російське вторгнення в Україну вплинуло на економіки Східної Європи, - ЄБРР
|Безпілотники ГУР атакували паливну базу в Ростовській області
|ЗМІ: Зеленський скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті
|У США збільшують виробництво бомб для ураження підземних ядерних установок, - Bloomberg
Бізнес
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів