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США запобігли спробі вивести з-під санкцій $1,5 мільярда олігарха Дерипаски
23:19 14.05.2024 |
Американський Мінфін запровадив санкції проти російського бізнесмена та трьох російських компаній, які створили схему для незаконного виведення з-під обмежень $1,5 мільярда у вигляді акцій, що належать Олегу Дерипасці.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), оприлюдненому у вівторок, передає Укрінформ.
«Сьогодні OFAC визнав одного росіянина й три російських компанії причетними до спроби ухилення від санкцій, за допомогою якої непрозоре та складне потенційне відчуження могло розморозити понад $1,5 мільярда у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці», - зазначається в повідомленні.
Таким чином, США запровадили обмеження проти Дмитра Бєлоглазова, а також АТ Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ «Титул».
У Мінфіні повідомили, що в червні 2023 року Дерипаска узгодив з Бєлоглазовим, який володів на той момент ТОВ «Титул», операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски європейській компанії. Після цього була створена дочірня компанія АТ Iliadis як дочки ТОВ «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.
Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.
Як повідомляв Укрінформ, російський олігарх Олег Дерипаска перебуває під санкціями Мінфіна США з квітня 2018 року через дії від імені уряду РФ, а також згідно з обмеженнями, введеними проти енергетичного сектору Росії. Проти Дерипаски також введені санкції Австралії, Канади, Євросоюзу, Нової Зеландії та Великої Британії.
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