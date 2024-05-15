Морський експорт сирої нафти з росії впав до двомісячного мінімуму

Потоки сирої нафти з росії впали до восьмитижневого мінімуму за сім днів до 12 травня, менша кількість суден залишила головні порти «приморськ» і «усть-луга» на узбережжі Балтійського моря та з мурманська в Арктиці. Середній показник за чотири тижні також упав, знизившись найбільше за 10 тижнів.

Постачання з балтійських терміналів, які відповідали програмі часткового завантаження на травень, яку побачило Bloomberg, можуть відображати більш глибокі скорочення видобутку, обіцяні москвою своїм партнерам у групі виробників нафти ОПЕК+.

Щотижневі постачання були приблизно на 270 тис. барелів на день (б/д) нижчими від цільового показника цього місяця, який є частиною ширших зусиль альянсу ОПЕК+ з обмеження постачань і підтримки цін. Середній показник за чотири тижні був приблизно на 10 тис. б/д нижчим від цільового значення.

кремль також погодився суттєвіше скоротити видобуток нафти, скоротивши обсяги приблизно до 9,1 млн б/д із квітня. Відповідно до даних, опублікованих Організацією країн-експортерів нафти, минулого місяця видобуток скоротився приблизно на 150 тис. б/д. Згідно з підрахунками Bloomberg на основі офіційних російських даних, москва все одно не досягла своєї мети, викачуючи приблизно на 319 тис. б/д більше, ніж було домовлено.

Зниження обсягів експорту разом із тижневим падінням цін на нафту в період до 12 травня вдарило по вартості російського експорту. Середня вартість закордонних відправлень за чотири тижні знизилася найбільше з листопада.

Перший підсанкційний російський танкер, який завантажує сиру нафту після того, як був внесений у список, зараз перетинає Індійський океан. SCF Primorye, яку США в жовтні назвали порушенням цінового ліміту G7, завантажила Urals у новоросійську на Чорному морі наприкінці квітня і зараз вказує пункт призначення в Сингапурі. Швидше за все, він прямує до Китаю, чиї порти більш охоче, ніж будь-які інші, приймають судна, що належать особам, які потрапили під санкції.

Якщо він зможе без проблем розвантажувати свій вантаж, це може відкрити шлях для повернення до роботи інших танкерів, що потрапили під санкції, які належать контрольованому державою ПАТ «совкомфлот». Досі жоден інший підсанкційний танкер «совкомфлоту» не завантажував вантажів.

Компанія перейменувала й змінила прапори принаймні 10 із 21 корабля, які було внесено до списку Міністерства фінансів США за порушення ліміту ціни, можливо, з наміром відмежувати їх від санкцій.

Крім того, Yasa Golden Bosphorus, яку минулого місяця вилучили зі списку санкцій, завантажила вантаж американської сирої нафти в Х'юстоні.