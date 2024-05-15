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АНАЛІТИКА

Білий дім: США можуть "докорінно переоцінити" відносини з Грузією через закон про «іноагентів»

 


Ухвалення в Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу" попри критику з боку Заходу та протести громадянського суспільства може вплинути на відносини Тбілісі зі Сполученими Штатами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу 14 травня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Представниця Білого дому наголосила, що США "глибоко занепокоєні грузинським законопроєктом про "іноагентів" у кремлівському стилі".

"Ми відкрито говорили про наші занепокоєння стосовно цього законопроєкту, який суперечить демократичним цінностям і ще більше віддалить Грузію від цінностей ЄС і, не забуваймо, НАТО", - додала вона.

Карін Жан-П'єр нагадала про масові протести у Тбілісі проти закону про "іноагентів", а також зауважила, що наразі невідомо, як парламент Грузії відреагує на очікуване вето президентки Саломе Зурабішвілі.

"Ми стежитимемо за подальшими кроками парламенту, але якщо закон буде ухвалений, це змусить нас докорінно переоцінити наші відносини з Грузією", - підкреслила речниця Білого дому, відмовившись уточнювати, про що може йтись.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.
Ключові теги: Грузія, США
 

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