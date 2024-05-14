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Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів»
17:11 14.05.2024 |
Парламент Грузії попри масові акції протесту, що тривали близько місяця, у вівторок, 14 травня, у ході третього - фінального - читання ухвалив скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Як передає агенція AFP, зі 150 членів парламенту за це рішення проголосували 84 депутати, ще 30 висловилися проти. Процес голосування супроводжувався бійками між провладними і опозиційними депутатами у залі парламенту.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що спірний законопроєкт підтримується більшістю громадян, а "сценарій "майдану" у Грузії неможливий", оскільки "політична меншість не має ресурсів для зміни влади".
Щоб закон набув чинності, його має підписати президентка Саломе Зурабішвілі, але вона обіцяла заблокувати документ, використавши право вето.
Днями вона закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати законопроєкт, а також запропонувала відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто, після дати парламентських виборів, що відбудуться 26 жовтня.
Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси. За невиконання закону передбачено різні види штрафів.
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