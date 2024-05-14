Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни виробників у США у квітні зросли максимальними темпами за рік

 

Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вимірі - максимальними темпами за рік, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Показник збігся з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у березні індекс PPI збільшився на 1,8%, а не 2,1%, як повідомлялося раніше.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core PPI) минулого місяця збільшилися на максимальні за вісім місяців 2,4% після підвищення на 2,1% у березні. Аналітики в середньому також прогнозували зростання на 2,4%.

Індекс PPI у квітні збільшився на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, Core PPI - також на 0,5%. У березні обидва показники знизилися на 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5054  0,08 0,20 40,0558  0,07 0,18
EUR 42,5617  0,13 0,30 43,2979  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7050  0,14 0,37 39,7350  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес