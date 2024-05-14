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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Ціни виробників у США у квітні зросли максимальними темпами за рік
15:57 14.05.2024 |
Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вимірі - максимальними темпами за рік, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.
Показник збігся з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.
Згідно з переглянутими даними, у березні індекс PPI збільшився на 1,8%, а не 2,1%, як повідомлялося раніше.
Ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core PPI) минулого місяця збільшилися на максимальні за вісім місяців 2,4% після підвищення на 2,1% у березні. Аналітики в середньому також прогнозували зростання на 2,4%.
Індекс PPI у квітні збільшився на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, Core PPI - також на 0,5%. У березні обидва показники знизилися на 0,1%.
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