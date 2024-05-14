Ціни виробників у США у квітні зросли максимальними темпами за рік

Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вимірі - максимальними темпами за рік, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Показник збігся з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у березні індекс PPI збільшився на 1,8%, а не 2,1%, як повідомлялося раніше.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core PPI) минулого місяця збільшилися на максимальні за вісім місяців 2,4% після підвищення на 2,1% у березні. Аналітики в середньому також прогнозували зростання на 2,4%.

Індекс PPI у квітні збільшився на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, Core PPI - також на 0,5%. У березні обидва показники знизилися на 0,1%.