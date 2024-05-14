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АНАЛІТИКА

У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії

 

Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рада ЄС розширила "рамковий" механізм для застосування санкцій проти Ірану, що діє з липня 2023 року. Досі він передбачав заборону на експорт з ЄС до Ірану компонентів, які можуть використовувати для конструювання і виробництва безпілотників, а також обмеження на поїздки і замороження активів осіб, причетних до цієї програми.

"З огляду на те, що Іран продовжує надавати Росії військову підтримку у її агресивній війні проти України, а також підтримує недержавні збройні формування на Близькому Сході та в районі Червоного моря, і враховуючи атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників 13 квітня 2024 року, Рада вирішила, що спроможність ЄС застосовувати обмеження тепер буде стосуватися не лише безпілотників, а й ракет", - зазначили у комюніке.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.

Міністри закордонних справ "Групи семи" в квітні зажадали від Ірану утриматись від відправлення Росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.
Ключові теги: ЄС, Іран, Росія
 

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