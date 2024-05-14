Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Засновник партії влади Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу, який прибув у Тбілісі
12:54 14.05.2024 |
Засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія", олігарх Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрічатися з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Браєном, який прибув до Тбілісі.
Як повідомляє "Новости-Грузия", про це стало відомо зі слів прем'єра Іраклія Кобахідзе, пише "Європейська правда".
Кобахідзе сказав, що було озвучене прохання про зустріч О'Браєна з Бідзіною Іванішвілі, на що останній відповів відмовою.
Він додав, що за останні місяці Іванішвілі вже кілька разів відмовлявся зустрічатись із західними дипломатами й політиками через "шантаж і де-факто санкції партії глобальної війни".
Йдеться про 2 млрд доларів коштів Іванішвілі, які йому заморозив швейцарський банк Credit Suisse невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України через підозри, що вони можуть мати російське походження.
"Позиція Бідзіни Іванішвілі полягає у тому, що він не може проводити ніякі зустрічі під шантажем... Щойно цей шантаж і де-факто санкції закінчаться, звісно, зустрічі можуть відбутися негайно", - додав Кобахідзе.
Візит О'Браєна анонсований на вівторок 14 травня. Цього ж дня парламент Грузії має розглядати скандальний проєкт закону про "іноагентів" у фінальному третьому читанні.
В інтерв'ю "Голосу Америки" О'Браєн попередив, що ухвалення цього та подібних законів, що наслідують російські практики, буде чітким сигналом для західних партнерів і зробить неможливим вступ Грузії у ЄС.
У понеділок низка провладних грузинських ЗМІ опублікувала інформацію, що О'Браєн буцімто оголосить про "конкретний пакет санкцій" проти засновника та почесного голови партії влади Бідзіни Іванішвілі і планував говорити про це на зустрічі з ним, щоб підштовхнути переглянути позицію щодо закону про "іноагентів". Проте за деякий час публікацію видалили.
Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії
|Український дрон пролетів 400 км в Росії, щоб знищити колії та поїзд із цистернами
|ОПЕК перейшла до таргетування поставок з країн, що не входять до ОПЕК+, замість ОПЕК, оцінка зростання на 2024-2025рр. не змінилася
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
|ЄС продовжив мандат Консультативної місії в Україні до 2027 року
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту